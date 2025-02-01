Adıyaman\'da Elektrik Çarpması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere bölgesinde yapımı devam eden konutlarda çalışan Rıfat Leba, elektrik akımına kapıldı. Burada ağır yaralanan Fırat Leba, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rıfat Leba, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Leba'nın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN