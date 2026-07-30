Adıyaman\'da Elektrik Hattı Patladı

Adıyaman'da, patlayan elektrik hattında çıkan kıvılcımlar gecenin karanlığını aydınlattı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Karaali Caddesi üzerinde bulunan elektrik hattında patlama oldu. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yaşanan patlama ile birlikte bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Kopan elektrik hattında yaşanan patlamalar ve etrafa sıçrayan kıvılcımlar paniğe neden oldu. Dakikalarca süren patlamalar aynı zamanda gecenin karanlığını aydınlattı. Olayın meydana geldiği bölgeye gelen polis ekipleri ile itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, patlayan elektrik kablosuna ve yanında bulunan çam ağacına kontrollü bir şekilde su sıktı. Yapılan müdahaleler sonucunda patlama durduruldu.

Patlamanın olduğu elektriği hattında 22 Ağustos 2024 tarihinde de gece saatlerinde patlamalar olmuştu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.