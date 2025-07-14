Adıyaman\'da Elektrik Hattında Yangın Çıktı

Adıyaman'da, elektrik hattında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik hattında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik hattında hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN