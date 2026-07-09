Adıyaman'da binanın damından düşen engelli genç yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi 2933 sokakta A.T. (25) isimli engelli genç, 2 katlı binanın damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Yüksekten düşen A.T. yaralandı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Engelli Genç Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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