Adıyaman'da eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren 3 kişi tutuklandı

Adıyaman\'da eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan olayda, Kasım A. isimli şahıs eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü. Yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişi de tutuklandı. Katil zanlısı ve yardım eden kişiler Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

01.03.2024 10:46
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Adıyaman'da eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren Kasım A. ile yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü'nde Kasım A. isimli şahıs, tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının oğlu 9 yaşındaki Mustafa Avcı'yı silahla vurarak öldürmüştü. 3 kişiyi vuran ve daha sonra olay yerinden kaçan Kasım A., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından köy yakınlarında bulunan bir mağarada yakalanmıştı.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan Kasım A. ile yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Murat A., Mehmet A. ve Hacı A., İl Jandarma Komutanlığı Özel Hareket Tabur Komutanlığı ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Katil zanlısı Kasım A. ile yardım ve yakalık yapan Murat A., Hacı A., Mehmet A. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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