Ambar ve çatı yangını korkuttu

Adıyaman'da bir evin ambar ve çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çatalağaç Köyünde bir evin çatısında ve ambar kısmında yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın yerine Çelikhan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi yetersiz kalınca bu defa olay yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN