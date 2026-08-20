Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor - Son Dakika
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Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor

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Galatasaray'da Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya transfer ihtimali gündemdeki yerini korurken, iki ayrılık daha kapıda. Al-Shabab'ın Mario Lemina için girişimlerini sıklaştırdığı ve 6 milyon dolarlık teklifini masada tuttuğu belirtilirken, Victor Nelsson için de Monza'nın Galatasaray'ın kapısını çaldığı öne sürüldü.

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberlerin ardından Uruguaylı orta saha oyuncusunun İtalya'ya geri dönmek istediği belirtildi. Torreira'nın eski takımı Fiorentina'nın da deneyimli futbolcu için devreye girdiği öne sürüldü.

Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Fiorentina, Torreira ile prensip anlaşmasına vardı. İtalyan ekibinin Fagioli'nin ayrılması halinde transferi gerçekleştireceği belirtildi.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor

TORREIRA'NIN ARDINDAN LEMINA DA GİDİYOR

Galatasaray'da Torreira'nın ardından Mario Lemina için de ayrılık ihtimali güçlendi. HT Spor'un haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab, deneyimli orta saha oyuncusunun transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Al-Shabab, Lemina için Galatasaray'a daha önce sunduğu 6 milyon dolarlık teklifin halen geçerli olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti. Haberde, Mario Lemina'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimalinin her geçen gün yükseldiği vurgulandı.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor

NELSSON DA YOLCU

Sarı-kırmızılılarda ayrılığı gündemde olan bir diğer futbolcu Victor Nelsson oldu. Sky Sport'un haberine göre İtalya'dan Monza, Danimarkalı savunmacının transferi için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Galatasaray'ın gözden çıkardığı belirtilen Nelsson için gelen teklifin ardından Danimarkalı futbolcunun da takımdan ayrılması gündeme geldi.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor

GALATASARAY'DA PEŞ PEŞE AYRILIK İHTİMALİ

Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya transfer ihtimalinin ardından Mario Lemina ve Victor Nelsson'un da ayrılık sürecine girmesiyle Galatasaray'da kadroda önemli değişiklikler yaşanabilir. Lemina için Al-Shabab girişimlerini sürdürürken, Nelsson için Monza devreye girdi. Torreira cephesinde ise Fiorentina iddiası gündemdeki yerini koruyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor - Son Dakika

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