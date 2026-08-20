Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia - Son Dakika
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Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın teknik heyetiyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Ahmet Selim Kul, Kartal'ın daha önce "profesör" olarak tanıttığı kişinin akademik durumunun araştırıldığını ve doktora öğrencisi olduğunun görüldüğünü öne sürdü. Kul, teknik heyetteki bazı isimlerin görevlendirilme şekline ilişkin de çarpıcı iddialarda bulundu.

Fenerbahçe'de dördüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal'ın teknik ekibiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. HT Spor yayınında konuşan gazeteci Ahmet Selim Kul, Kartal'ın daha önce "profesör" olarak tanıttığı kişinin gerçekte doktora öğrencisi olduğunu ileri sürdü.

Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia

Kul, söz konusu kişinin akademik unvanına ilişkin araştırma yaptıklarını ve "profesör" olarak tanıtılan kişinin doktora öğrencisi olduğunun ortaya çıktığını iddia etti.

Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia

"EMRE KARTAL'IN ARKADAŞI"

Ahmet Selim Kul, açıklamalarında İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki bazı isimlerin görevlendirilme biçimine ilişkin de iddialarda bulundu. Kul, "profesör" olarak tanıtılan kişinin teknik heyette yer alan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın arkadaşı olduğunu öne sürdü.

Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia

"OĞLUNUN ARKADAŞI DİYE A TAKIMA GİRİYOR"

Ahmet Selim Kul, canlı yayındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk gün söyledim ben. İsmail Kartal'ın heyeti geliştirilmeli, dedim. Yani hocanın... Normalde bir haberin büyümesi gerekirdi de Türkiye'de haber okuma da kalmadığı için çok üzerinde durulmadı... İsmail Hoca'nın ‘profesör’ dediği kişi ne çıktı, biliyor musunuz? Doktora öğrencisi. Doktora öğrencisi çıktı. İsmail Hoca, ‘Profesör’ dedi ya! Ve bunların hepsi, ‘Ya ne olacak, görmezden gel’ oldu. Fenerbahçe teknik direktörü canlı yayına çıkıyor, ‘Benim ekibimde profesör var’ diyor. Bakıyoruz üniversiteye, araştırma yapıyoruz; doktora öğrencisi çıkıyor!"

Kul, açıklamasının devamında teknik heyetteki görevlendirmelere ilişkin iddialarını şöyle sürdürdü:

"Bir tane çocuk Fenerbahçe altyapısında çalışıyor. Oğlunun arkadaşı diye A takım teknik heyetine giriyor. Kondisyonerleri anlattım, kaleci hocası vesaire... Teknik heyette bazı kişilerin tek görevi, oyuncular İsmail Hoca hakkında kötü bir şey söylerse onu yetiştirmek. Bunlar eskiden de böyleydi; eskiden bildiğimiz şeyler bunlar."

Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia

TEKNİK HEYET TARTIŞMASI

Fenerbahçe'nin antrenör ekibinde bulunan bazı isimlerin daha önceki kariyerlerinde alt takımlarda görev yapmış olması da teknik heyete yönelik tartışmaların başlıklarından biri oldu. Ahmet Selim Kul'un dile getirdiği iddialara ilişkin kaynak metinde İsmail Kartal veya Fenerbahçe cephesinden verilmiş bir yanıt yer almadı.

Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia

İsmail Kartal, Ahmet Selim, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aslan Aslan :
    3 kere gelmiş hiçbirinde şampiyon olamamış birini 4. kez getirmek hangi akla hizmettir zaten. bizde de fatih terim 4 kez geldi tamam ama başarıları ortada 8 şampiyonluğu var :) 1 de uefa kupası. 2 2 Yanıtla
  • ATA REİSS ATA REİSS:
    ıspatlayamam ama yemin ederim bu adamın aklı dengesi yerinde değil 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Kçk Ahmet Kçk:
    torpilin olmadığı bir yer var mi ulke mizde merak ediyoruz ismail kartalın ne gibi bir başarısı oldu daha once tedesco bunlardan bin kat daha iyiydi adam 1 0 Yanıtla
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