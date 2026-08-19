Hatay'da Suç Örgütlerine Büyük Operasyon: 16 Gözaltı - Son Dakika
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Hatay'da Suç Örgütlerine Büyük Operasyon: 16 Gözaltı

Hatay\'da Suç Örgütlerine Büyük Operasyon: 16 Gözaltı
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Reyhanlı'da Çapinler ve Sasunlu adlı silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Grupların 30 ayrı adli olaya karıştığı, yıl içinde 13 olayın 12'sinde ateşli silah kullanıldığı belirlendi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 'Çapinler' ve 'Sasunlu' adlarıyla bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede 'Çapinler' ve 'Sasunlu' olarak bilinen iki silahlı suç örgütüyle hareket ettikleri ve aralarındaki husumet nedeniyle çok sayıda silahlı olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda, söz konusu grupların aile bireyleri ve genç yaştaki kişilerden oluşan çevreleriyle birlikte hareket ettikleri; 2024-2026 yılları arasında birbirlerine yönelik kasten öldürme, ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet başta olmak üzere 30 ayrı adli olaya karıştıkları belirlendi. Özellikle bu yıl, gruplar arasındaki suç eylemlerinde dikkat çekici bir artış yaşandığı, yıl içerisinde meydana gelen 13 ayrı olayın 12'sinde ateşli silah kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda bazı olaylara ilişkin araç, şüpheli ve görüntü tespitleri yapıldı. Ayrıca iki grubun sanal medya platformları üzerinden birbirlerine ve bölge halkına yönelik tehdit, hakaret ve korku oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları; silah görüntüleri ile iş yeri kurşunlamalarına ait video ve fotoğrafları paylaştıkları anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, iki grup içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen aktif şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 617 adli kaydının bulunduğu kaydedildi.

25 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında olaylarda aktif rol aldığı tespit edilen 25 şüpheliye yönelik bugün şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Çapinler grubundan 5, Sasunlu grubundan 11 şüpheli olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2,21 gram skunk, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca gövdesi, 4 tabanca şarjörü, 19 fişek, 121 kartuş, 3 bıçak, 1 muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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