Suriye\'de Mühimmat Patladı: 1 Ölü

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında devrik rejim döneminden kalan mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Nebu's-Sahr beldesinde Esed rejimi döneminden kalan patlamamış mühimmat infilak etti.

PATLAMA SONUCU BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sonucu bir genç yaşamını yitirdi. Suriye'de yıllarca süren çatışmalar nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde mayınlar, patlamamış mühimmat ve diğer savaş kalıntıları bulunuyor.

Savaş kalıntıları, özellikle yerleşim alanları ve tarım arazilerinde siviller için risk oluşturmaya devam ediyor.