Adıyaman\'da Genç Kıza Şiddet

Adıyaman'da, genç bir kız, kız arkadaşının şiddetine maruz kalarak polis merkezine götürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Demokrasi Parkı içerisinde B.K (19), isimli genç kız, ismi öğrenilemeyen kız arkadaşının şiddetine maruz kaldı. Darp edilen genç kız için olay yerine polis ekibi çağrıldı. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, B.K'yı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken arkadaşını darp ederek kaçan şahsın yakalanması için ise çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
