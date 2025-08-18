Adıyaman\'da Göçük Altında Kalan Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Adıyaman'da meydana gelen göçük altında kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü'nde toprak damın çökmesi sonucu 70 yaşındaki Ayşe Çalğan göçük altında kaldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun çaba harcayarak yaşlı kadını bulunduğu yerden çıkardı. Çalğan, sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN