Adıyaman\'da Grup Kavgası: Polis Müdahale Etti

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere bölgesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN