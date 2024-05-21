Adıyaman\'da hafif ticari araç çarptı, küçük çocuk yaralandı

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Adıyaman'da, hafif ticari aracın çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi Mezarlık Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşlarındaki Ertuğrul Eskici'ye, Abdulkadir A., idaresindeki 27 ZB 102 plakalı hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada küçük çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN