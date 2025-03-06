Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 211 kişinin kimliği kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gün içerisinde şehrin bir çok farklı noktasında huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde 5 umuma açık alan, 5 park ve bahçede denetlendi.
Denetimlerde 211 kişinin kimliği kontrol edilirken 21 araçta da inceleme yapıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Huzur Uygulaması: 211 Kişi Kontrol Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?