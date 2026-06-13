Adıyaman\'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Şehit Taha Uluçay İlkokulu yakınlarında Ömer K., idaresindeki 02 AGB 251 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet E., idaresindeki 02 ABN 002 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN