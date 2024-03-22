Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor. Karayolları ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından yavaş gitmeleri hususunda uyarılıyor.