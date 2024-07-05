Adıyaman'da İntihar Teşebbüsü - Son Dakika
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Adıyaman'da İntihar Teşebbüsü

Adıyaman\'da İntihar Teşebbüsü

Adıyaman'da ağır hasarlı bir binanın tepesine çıkarak intihar etmek isteyen bir kişi, maske ve şapka takarak kendini kamufle etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İkna çalışmaları sonucunda şahıs aşağıya indirilerek polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

05.07.2024 13:24
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Adıyaman'da, ağır hasarlı 7 katlı bir binanın tepesine çıkarak atlamak isteyen şahıs, yüzünde maske, başındaki şapkayla kendini kamufle etmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi eski İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında H.B. (39) isimli şahıs, ağır hasarlı olan 7 katlı binanın tepesine çıktı. Belirlenemeyen nedenlerden dolayı binanın tepesine çıkan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Başındaki şapka ve yüzündeki maskeyle kendini kamufle ederek intihar teşebbüsünde bulunan şahıs için olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 40 dakika süren ikna çalışmaları neticesinde aşağıya indirilen H.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da İntihar Teşebbüsü - Son Dakika

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