Adıyaman\'da İntihar Teşebbüsü

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Adıyaman'da, ağır hasarlı 7 katlı bir binanın tepesine çıkarak atlamak isteyen şahıs, yüzünde maske, başındaki şapkayla kendini kamufle etmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi eski İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında H.B. (39) isimli şahıs, ağır hasarlı olan 7 katlı binanın tepesine çıktı. Belirlenemeyen nedenlerden dolayı binanın tepesine çıkan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Başındaki şapka ve yüzündeki maskeyle kendini kamufle ederek intihar teşebbüsünde bulunan şahıs için olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 40 dakika süren ikna çalışmaları neticesinde aşağıya indirilen H.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN