Adıyaman'da çalıştığı esnada başına kolon demiri düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Haydar Efendi Caddesi yakınlarında bir inşatta çalışan Ayhan A.'nın başına kolon demiri düştü. Başından yaralanan Ayhan A. için sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da İş Kazası: Demir Düşmesiyle Yaralanma - Son Dakika
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