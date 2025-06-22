Adıyaman\'da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Adıyaman'da, çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yapımı devam eden konutların inşaatında çalışan Musa K., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yüksekten düşerek yaralanan Musa K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Musa K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN