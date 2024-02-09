Adıyaman\'da Kaçak Elektronik ve Mekanik Malzemeler Ele Geçirildi

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Ülkeye kaçak yollarla sokulan elektronik ve mekanik malzemeler Adıyaman'da jandarma tarafından ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelenilen ve durdurulan bir araçta çok sayıda elektronik ve mekanik malzeme ele geçirildi. Araç içerisinde 514 adet şarjlı el feneri, 133 adet oto teybi, 945 adet şarj kablosu, 49 adet fön makinesi, 180 adet makas, 43 adet oto hoparlörü, 67 el radyosu, 571 adet tıraş makinası, 124 adet madenci lambası, 38 adet mikrofon, 98 adet saç düzleştirici, 293 adet kulaklık, 116 adet geri görüş kamerası, 191 adet hesap makinesi, 30 adet elembi, 169 adet kol saati olmak üzere yaklaşık 3 milyon 600 bin TL piyasa değeri bulunan çeşitli marka elektronik ve mekanik kaçak eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri M.K. ve M.A. isimli şüpheli şahısları gözaltına alarak işlem başlattı. - ADIYAMAN