Adıyaman\'da Kaçak Et Denetimi: 361 Kilogram Kaçak Et İmha Edildi

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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kasaplara yönelik yapmış olduğu denetimlerde ele geçirilen 361 kilogram kaçak et imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Merkez Alitaşı Mahallesi'nde bulunan bir kasaba yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kaçak kesildiği tespit edilen 361 kilogram kırmızı et ele geçirildi. Etler, ekipler tarafından alınarak katı atık tesisinde imha edilirken iş yerine yönelik ise cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN