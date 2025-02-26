Adıyaman'da Kalp Krizi Geçiren Yolcuya Otobüsle Müdahale - Son Dakika
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Adıyaman'da Kalp Krizi Geçiren Yolcuya Otobüsle Müdahale

Adıyaman\'da Kalp Krizi Geçiren Yolcuya Otobüsle Müdahale

Adıyaman'da bir otobüste kalp krizi geçiren 69 yaşındaki kadın yolcuya, sürücü ve diğer yolcular tarafından hızlı müdahalede bulunuldu. Ambulans gelene kadar kadın, en yakın hastaneye otobüsle ulaştırıldı.

26.02.2025 17:42  Güncelleme: 17:43
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Adıyaman'da, bindiği otobüs içerisinde kalp krizi geçirerek yere yığılan kadın, otobüsle hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlisi olan yolcu tarafından kalp masajına başlanan yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında Hakan Bozkurt idaresindeki Adıyaman Belediyesi şehiriçi yolcu otobüsüne binen 69 yaşındaki Fatma Üder, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yolcuların seslenmesi üzerine Fatma Üder'i fark eden sürücü Hakan Bozkurt durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek ambulans talebinde bulundu. Bu esnada otobüste bulunan sağlık çalışanı bir kadın yolcu Fatma Üder'in kalp krizi geçirdiğini fark ederek müdahalelerde bulunmaya başladı. Fatma Üder'in sağlık durumunun kötü olduğunu fark eden sürücü ve sağlık görevlisi ambulans gelene kadar hastayı hastaneye ulaştırmanın telaşına düştü. Hayat kurtarmak için otobüste yaşanılan anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

Sürücü Hakan Bozkurt, Fatma Üder'in hayatının kurtarılabilmesi için gaza basarak bölgede bulunan en yakın özel hastanenin yolunu tuttu. İçerisindeki yolcularla beraber hastaneye gelen sürücü, kalp krizi geçiren Fatma Üder'i hastaneye teslim etti. Fatma Üder'in hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaşanılan o anları anlatan otobüs sürücüsü Hakan Bozkurt, "Bugün çok üzücü bir hadise yaşadık. Bir tane yaşlı teyzemiz baygınlık yaşadı. Arkadan bir çığlık sesi duydum şoför bey biri baygınlık geçirdi diye. Ben hemen müdahaleye koştum, kapıları açtım hava alsın diye. Yaşlı bir teyzemizdi baygınlık geçiriyordu, İşte kolonya falan derken ambulansı aradık. En yakın hastaneye doğru yol aldım hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdik. Kalp masajı yaptı, kolonyasını falan yaptı, ayağını kaldırdı. O ablamız da çok ilgilendi teyzemizle. Ben her vatandaş gibi üzerime düşeni yaptım. Yani benim yerimde hangi şoför arkadaşımız olsaydı aynı durumu sergilerdi, aynı şeyi yapardı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kalp Krizi Geçiren Yolcuya Otobüsle Müdahale - Son Dakika

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