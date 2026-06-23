Adıyaman\'da Kamyon Devrildi: Bir Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Börgenek köyü yakınlarında bulunan Yunus Emre T. idaresindeki kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN