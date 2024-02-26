Adıyaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adıyaman\'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, Hasan Nusret D. idaresindeki motosiklet ile Abdurrahman Ş. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Nusret D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.02.2024 14:50  Güncelleme: 14:52
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Adıyaman'da, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Nusret D. idaresindeki 02 ADN 038 plakalı motosiklet ile Abdurrahman Ş. idaresindeki 20 ACT 653 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hasan Nusret D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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