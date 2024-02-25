Adıyaman'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman\'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen kazada, Abdulhamit Y. yönetimindeki kamyonet ile Zeki I. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Belina K. ve Gonca K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, trafik polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan çektirildi. Soruşturma devam ediyor.

25.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdulhamit Y., idaresindeki 02 AEG 832 plakalı kamyonet ile Zeki I., idaresindeki 02 HY 392 plakalı otomobil, 3.Çevre Yolu TOKİ Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Belina K., ile Gonca K., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan çektirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 17:49:23. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement