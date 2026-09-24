Adıyaman\'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hamileydi, yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Meydan Kavşağı'nda Asiye K. idaresindeki 02 AEC 401 plakalı motosiklet ile Suphi B. idaresindeki 06 AT 2080 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Asiye K. yaralandı. Hamile olduğu öğrenilen Kuşçu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.