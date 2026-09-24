Adıyaman\'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hamileydi, yaralandı

Adıyaman'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hamileydi, yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki Meydan Kavşağı'nda otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hamile kadın yaralandı. Yaralı kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Meydan Kavşağı'nda Asiye K. idaresindeki 02 AEC 401 plakalı motosiklet ile Suphi B. idaresindeki 06 AT 2080 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Asiye K. yaralandı. Hamile olduğu öğrenilen Kuşçu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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