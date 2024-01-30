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Adıyaman'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan çocuk her yerde aranıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan çocuk her yerde aranıyor

Adıyaman merkez Bozhöyük köyünde yaşayan 14 yaşındaki Salih Doğan, 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi endişeli ve jandarma ile polis ekipleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor. Salih Doğan'ı gören veya yerini bilenlerin emniyet güçlerine veya belirtilen telefon numaralarına bildirmeleri isteniyor.

Adıyaman\'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan çocuk her yerde aranıyor
30.01.2024 - 10:59,
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Adıyaman'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan çocuk her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bozhöyük köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Salih Doğan, yaklaşık 3 gün önce sabahın erken saatlerinde evden çıktı. Kimseye haber vermeden evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Salih Doğan'ın hayatından endişe eden ailesi durumu jandarma ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, Salih Doğan'ı her yerde ararken ailesi çocuklarının başına kötü bir şeyin gelmesinden endişe ediyor.

Salih Doğan'ın yakınları, Salih Doğan'ı görenlerin veya yerini bilenlerin emniyet güçlerine ya da 05360512343-05323796327 numaralı telefon hatlarını arayarak durumu bildirmelerini istedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Salih Doğan, Jandarma, Adıyaman, Güvenlik, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan çocuk her yerde aranıyor - Son Dakika


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