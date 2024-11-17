Adıyaman\'da Kaza: 3 Ölü

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Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında Mustafa Yılmaz idaresindeki 44 AAC 326 plakalı otomobil ile Halil A. idaresindeki 34 SIY 85 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yılmaz ile otomobilde bulunan Gazel Yılmaz ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi, polis ekibi, AFAD ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN