Adıyaman'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kaza: 4 Yaralı

Adıyaman\'da Kaza: 4 Yaralı
09.07.2026 12:21
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Adıyaman'da bir otomobil bariyerlere çarptı, 4 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ yakınlarında 02 AFC 469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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