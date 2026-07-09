Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ yakınlarında 02 AFC 469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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