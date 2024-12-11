Adıyaman\'da Konteyner Yangını Paniğe Neden Oldu

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Adıyaman'da, bir konteynerde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli mevkide bulunan K-13 Konteyner Kent'te bir konteyner alev alarak yanmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonrası alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN