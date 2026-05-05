Adıyaman\'da Kontrolden Çıkan Araç Elektrik Direğine Çarptı

Adıyaman'da, kontrolden çıkan bir otomobil, tarladaki elektrik direğine çarparak durabildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Havalimanı yakınlarında 34 DA 0777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Otomobil daha sonra tarladaki elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada elektrik direği devrilirken aynı zamanda araçta hasar oluştu. - ADIYAMAN
