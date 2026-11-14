Adıyaman\'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarparak takla attı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarparak takla attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki otomobile çarpıp takla attı. Kazada yaralanan olmadı, araçta hasar oluştu; polis kaza yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.
Adıyaman'da, park halindeki otomobile çarpan bir araç takla atarak durabildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 30151 Sokak içerisinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGM 632 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarparak takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza yerinde olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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