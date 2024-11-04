Adıyaman\'da Kuru Ot Yangını Paniğe Neden Oldu

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Adıyaman'da, otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze Esentepe Mahallesi TOKİ binaları yakınlarında kuru ot yangını meydana geldi. Henüz belirlenmeyen nedenlerden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları müdahaleler sonucunda alevleri söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası alevlerin söndürülmesiyle itfaiye ekipleri normale döndü. - ADIYAMAN