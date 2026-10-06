Adıyaman'da motosiklet devrildi, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet devrildi, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman\'da motosiklet devrildi, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda Karayolları Kavşağı yakınında motosiklet devrildi; kazada 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında Erdil Ç. idaresindeki 02 ABB 208 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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