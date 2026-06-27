Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Umut G., idaresindeki 02 AEH 015 plakalı motosiklet ile Celal B., idaresindeki 41 AKY 971 plakalı otomobil, eski Hastane Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Umut G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN