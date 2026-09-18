Adıyaman\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde Muhammed Ali B. (17), idaresindeki 02 AGU 840 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Ali B., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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