Adıyaman\'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi'nde Gölbaşı Caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı; kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde Mirza M. idaresindeki 02 AGH 153 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 02 AEH 083 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kaldırıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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