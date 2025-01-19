Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde Muhammet Cihan G. idaresindeki 31 ANK 073 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Muhammed Cihan G. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN