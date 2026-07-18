Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen Bilgiye göre Kureyş G. idaresindeki 02 AFM 392 plakalı motosiklet, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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