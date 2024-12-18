Adıyaman\'da Motosiklet Kazası

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Adıyaman'da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet L. (53) idaresindeki 02 AEK 487 plakalı motosiklet, Haydar Efendi Caddesi Koşu Parkı yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Mehmet L., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN