Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen kafa kafaya motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

11.08.2024 13:57
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Adıyaman'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde İbrahim Polat idaresindeki 02 ABY 943 plakalı motosiklet ile Mehmet Ali Arık idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler İbrahim Polat (59) ve Mehmet Ali Arık (24) ve motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Hüseyin Arık (75) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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