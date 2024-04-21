Adıyaman'da motosiklet kazası: Yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet kazası: Yaşlı adam ağır yaralandı

Adıyaman\'da motosiklet kazası: Yaşlı adam ağır yaralandı

Adıyaman'ın Hocaömer Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki H.T.'ye, 34 GCP 369 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü M.E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma devam ediyor.

21.04.2024 15:49
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Adıyaman'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasın yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan H.T. (70) isimli yaşlı adama, M.E.A. idaresindeki 34 GCP 369 plaka motosiklet çarptı. Kazada H.T. ile motosiklet sürücüsü M.E.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan motosikletin yaşlı adama çarpma anları iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da motosiklet kazası: Yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika

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