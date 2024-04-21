Adıyaman'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasın yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan H.T. (70) isimli yaşlı adama, M.E.A. idaresindeki 34 GCP 369 plaka motosiklet çarptı. Kazada H.T. ile motosiklet sürücüsü M.E.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan motosikletin yaşlı adama çarpma anları iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da motosiklet kazası: Yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
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