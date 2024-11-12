Adıyaman\'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet C., idaresindeki 02 AES 456 plakalı motosiklet ile Mehmet Ç., idaresindeki 33 ACR 558 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan Abuzer Ç., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN