Adıyaman'da motosiklet-otomobil kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet-otomobil kazası: 1 yaralı

Adıyaman\'da motosiklet-otomobil kazası: 1 yaralı
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Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADN 311 plakalı motosiklet ile Bilal K. idaresindeki 16 BSF 247 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da motosiklet-otomobil kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da motosiklet-otomobil kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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