Adıyaman\'da Motosiklet-Otomobil Kazası

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde Mehmet Salih T. idaresindeki 02 ADU 237 plakalı motosiklet, İlhan Y. idaresindeki 33 AOE 118 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Salih T. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN