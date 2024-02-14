Adıyaman'da Motosiklet Sürücüsü Hafif Ticari Araçla Çarpıştı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet Sürücüsü Hafif Ticari Araçla Çarpıştı

Adıyaman\'da Motosiklet Sürücüsü Hafif Ticari Araçla Çarpıştı

Adıyaman Valiliği yakınlarında meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, hafif ticari araç olay yerinden kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı.

14.02.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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Adıyaman'da, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.Y., idaresindeki 02 ADL 893 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir hafif ticari araçla Adıyaman Valiliği yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü B.Y., yaralanırken hafif ticari araç ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan B.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan aracın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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