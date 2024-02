Adıyaman\'da Motosiklet Sürücüsü Hafif Ticari Araçla Çarpıştı

3.Sayfa

Adıyaman'da, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.Y., idaresindeki 02 ADL 893 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir hafif ticari araçla Adıyaman Valiliği yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü B.Y., yaralanırken hafif ticari araç ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan B.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan aracın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN