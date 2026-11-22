Adıyaman'da meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Salih B. idaresindeki 02 AGZ 177 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Salih B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.