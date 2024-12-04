Adıyaman\'da Motosiklet ve Otomobil Kıl Payı Çarpışmaktan Kurtuldu

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Adıyaman'da seyir halindeki motosikletlinin; kontrolden çıkıp kavşağa hızla giren otomobile çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayalık Mahallesi 2471 Sokak ile 3.Çevre yolunun kesiştiği kavşakta bir motosiklet dönüş yaptı. Motosikletin dönüşü tamamlamasının hemen ardından, kontrolden çıkıp kendi etrafında daireler çizerek hızla gelen otomobil kavşağa girdi. Yaşanan olay ve motosiklet sürücüsünün çarpışmaktan kıl payı kurtulması kameralara yansıdı. Ölümden şans eseri kurtulduğunu fark eden sürücünün şaşkın bakışları da kameraya yansıdı. Kontrolden çıkan otomobil ise her hangi bir yere çarpmadan cadde ortasında durabildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası her iki sürücü daha sonra araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN