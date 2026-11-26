Adıyaman'da odasında hareketsiz bulunan 46 yaşındaki kadının öldüğü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da ailesiyle yaşadığı evde sabah saatlerinde hareketsiz bulunan 46 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, yakınları tarafından evde ölü halde bulunan kadının cenazesi morga kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26110 Sokak içerisinde ailesiyle beraber yaşayan 46 yaşındaki Deniz Nursuz isimli kadın sabah saatlerinde yakınları tarafından odada hareketsiz bir halde bulundu. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Deniz Nursuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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