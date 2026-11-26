Adıyaman'da, yakınları tarafından evde ölü halde bulunan kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26110 Sokak içerisinde ailesiyle beraber yaşayan 46 yaşındaki Deniz Nursuz isimli kadın sabah saatlerinde yakınları tarafından odada hareketsiz bir halde bulundu. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Deniz Nursuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.